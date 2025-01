Matteo Salvini favorevole alla regolamentazione della prostituzione in Italia

"Sono personalmente a favore della regolamentazione del mestiere della prostituta o del prostituto scelto come lavoro, per toglierli dalla strada": lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva cosa ne pensasse della riapertura delle case chiuse durante una diretta sui suoi canali social.

"Sono a favore di una regolamentazione", con queste persone "controllate, pagando le tasse e non mezzi nudi in mezzo a una strada", ha affermato il ministro dei Trasporti: "Non vedrei nulla di strano nel regolamentare e tutelare anche questo tipo di lavoro".