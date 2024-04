Mattarella arrivato all'Università di Trieste

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato all'Università di Trieste dove, nel corso di una cerimonia in Aula magna, gli verrà conferita la laurea honoris causa in Giurisprudenza assieme all'ex presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor. Ad accogliere il capo dello Stato in piazzale Europa, dove ha sede l'ateneo, il prefetto di Trieste, Pietro Signoriello, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. Mattarella è poi salito lungo la scalinata che porta all'edificio, intitolata a Jan Palach, dove era atteso dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e dal rettore dell'Università, Roberto Di Lenarda. Con il Presidente c'è sua figlia Laura.