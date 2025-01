Marracash torna in vetta: "È finita la pace" domina la classifica Fimi-Gfk

A una settimana dall'uscita in formato fisico, È finita la pace, il nuovo album di Marracash pubblicato a sorpresa lo scorso 13 dicembre, torna in vetta alla classifica Fimi-Gfk degli album più venduti della settimana e conquista anche il primo posto nella top ten di cd, vinili e musicassette più venduti. L'album, il settimo in studio e già certificato disco d'oro dopo due settimane dalla pubblicazione, arriva a tre anni dall'ultimo progetto, in attesa del Marra Stadi25, che da giugno incoronerà Marracash primo rapper in Italia a esibirsi in un tour negli stadi (prodotto da Friends & Partners).

Sale in seconda posizione Bad Bunny con Debí tirar más fotos di cui piazza anche due singoli, Dtmf al primo posto e Nuevayol al quinto. Sul terzo gradino del podio una new entry, Gazzelle, con Indi, il nuovo progetto del cantautore romano che ne ha annunciato l'arrivo con un teaser sui social ispirato all'iconica scena di Forrest Gump.

Scivola in quarta posizione Mafia Slime 2, nato dalla joint venture tra Papa V e Nerissima Serpe assieme alle produzioni di Fritu (e con le collaborazioni di Shiva, Kevin Mopao, Artie 5ive, Gué, Rasty Kilo e Tony Boy), seguito da Guè, pronto per Sanremo, con Tropico del Capricorno. In sesta posizione ecco Olly, anche lui atteso all'Ariston, con Tutta Vita, poi Dio lo sa - Atto II di Geolier, da ben 34 settimane in classifica.

Chiudono la top ten Lazza con Locura, i Pinguini Tattici Nucleari con Hello World e Tomy Boy con Going Hard 3.

Tra i vinili, spunta in quarta posizione Atlas Ufo Robot: a 50 anni dall'uscita della mitica serie Goldrake, la ristampa in edizione limitata e vinile azzurro ghiaccio delle sigle riproposte in versione originale con audio completamente rimasterizzato, con musiche di Vince Tempera, Fabio Concato, Ares Tavolazzi, Massimo Luce e Julius Farmer, solo per citarne alcuni.