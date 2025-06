Mark Rutte: 'La Nato si impegna per la de-escalation tra Israele e Iran'

E' ovvio che la situazione è in rapida evoluzione. Questa è un'azione unilaterale da parte di Israele. Quindi penso sia fondamentale che molti alleati, compresi gli Stati Uniti, si impegnino in questo momento per ridurre l'escalation. So che lo stanno facendo. E credo che questa sia la priorità assoluta". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte in un punto stampa a Stoccolma con il primo ministro svedese Ulf Kristersson.

Il segretario generale della Nato Mark Rutte non crede che l'attacco di Israele all'Iran avvicini una guerra nucleare o una guerra mondiale: "No, non ci siamo vicini", ha detto rispondendo a una domanda al riguardo in un punto stampa a Stoccolma.

"Tutti sono concentrati sulla de-escalation. Ovviamente, ci stanno lavorando tutti gli alleati. La Nato non è coinvolta come alleanza perché si concentra sulla regione euro-atlantica, ma ovviamente gli alleati della Nato sono molto coinvolti per garantire che nel conflitto ci sia una de-escalation il prima possibile".