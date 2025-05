Macron e Tusk firmano trattato di amicizia a Nancy: nuova era per Francia e Polonia

Il presidente francese, Emmanuel Macron e il premier polacco, Donald Tusk, hanno firmato ufficialmente a Nancy, nell'est della Francia, un trattato di amicizia per rafforzare la partnership fra i due paesi, segnale del peso crescente in Europa della Polonia, paese chiave alla frontiera orientale di fronte alla Russia. In un messaggio pubblicato su X, Macron plaude all'apertura di ''un nuovo capitolo della nostra amicizia, un partenariato più forte, al servizio di un'Europa più sovrana''. Il presidente omaggia anche la città di Nancy, ''città di memoria che illustra i profondi legami tra Polonia e Francia''.