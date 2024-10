L'uomo armato al comizio di Trump, 'non volevo ucciderlo'

Perde quota l'ipotesi che Vem Miller, il 49enne arrestato a Coachella, in California, dopo aver tentato di introdursi ad un comizio di Donald Trump con un accredito falso, intendesse attentare alla vita dell'ex presidente. Lui si è detto innocente, dopo essere stato rilasciato su cauzione per detenzione illegale di armi: "Sono un artista, sono l'ultima persona a voler causare violenza e dolore a qualcun altro", ha dichiarato alla polizia. Inoltre la procura e il Secret Service hanno in qualche modo smentito lo sceriffo locale dichiarando che Trump non è mai stato in pericolo e respingendo qualsiasi accusa di tentato omicidio.