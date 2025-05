Luca Ciriani: Limite dei due mandati non è un capriccio, attesa per la Corte Costituzionale

Sostenere l'opportunità del limite dei due mandati "non è un capriccio, non è qualcosa di inventato ai danni di Fugatti, o Zaia, o Marsilio, si può discutere, non si può accusare chi lo sostiene di non rispettare il mandato dei cittadini, di essere contro la democrazia". Poi, "esiste la Corte Costituzionale che farà chiarezza". Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a Trento per il Festival dell'Economia organizzato a Trento da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing, commenta così il caso politico acceso negli ultimi giorni dalle vicende della Provincia Autonoma di Trento. Dove - sottolinea - "avevamo un patto e doveva essere mantenuto, Non possono esserci ripicche. Ci aspettiamo lealtà e chiarezza"