Le 'Storie di Successo' Made in Italy in dono ai grandi del G7

I capi di Stato e di Governo del vertice del G7, che si terrà il prossimo 13-15 giugno a Borgo Egnazia, riceveranno la prima edizione del libro "Storie di Successo, L'Italia dell'Ingegno e dell'Eccellenza nel Mondo" ideato e realizzato da Roberto Santori in collaborazione con l'agenzia ANSA, come omaggio sul Made in Italy per la Presidenza italiana del G7. Il libro racconta 23 storie di successo che incarnano l'eccellenza italiana in settori chiave che saranno oggetto di discussione al G7: l'innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale, la competitività economica, e il ruolo dell'Italia nei rapporti globali. "In un mondo in cui la cooperazione internazionale è vitale - si legge nella nota di presentazione- le storie di successo italiane mostrano come l'Italia possa giocare un ruolo cruciale nel facilitare il coordinamento delle principali iniziative globali. Dal settore dell'intelligenza artificiale alle sfide climatiche e alimentari, il Made in Italy offre lezioni preziose e soluzioni innovative che possono contribuire al dibattito globale". "Le storie raccontate in questa prima edizione del libro rappresentano l'Italia che funziona e i valori alla base dell'eccellenza italiana. Le aziende che hanno partecipato con il loro racconto, l'agenzia ANSA che ha curato la stesura dei testi e la raccolta delle immagini, gli sponsor e tutti coloro che hanno lavorato al progetto insieme a me, siamo tutti molto orgogliosi che il libro sia stato scelto come dono istituzionale per il Vertice del G7", commenta Roberto Santori, founder di Made in Italy, un progetto incentrato sull'eccellenza italiana e che si articola in una community per condividere storie di successo e innovazione delle imprese italiane in Italia e all'estero, eventi con le istituzioni e progetti per la formazione di nuove competenze imprenditoriali. "Questo libro è un omaggio al Made in Italy, ma anche un invito a riflettere su come l'Italia possa contribuire in modo significativo a plasmare un futuro globale più sostenibile, equilibrato ed inclusivo. La nostra speranza è che sia un contributo tangibile a questa missione, riflettendo la capacità italiana di costruire ponti tra culture e nazioni." conclude Santori. L'idea del libro è nata dal lavoro che Made in Italy ha condotto negli ultimi due anni con la sua community di imprenditori e aziende italiane, interrogandosi sulle sfide e le opportunità del brand nazionale, e confrontandosi sul ruolo chiave che il Made in Italy gioca oggi nello scenario globale. Le 23 aziende, orgoglio italiano, che si sono raccontate in questa prima edizione sono: Acetaia Malpighi, Acqua Smeraldina, Amaro Lucano, Avio, BasicNet, Clementoni, Dallara Automobili, Divella, E.Marinella, Falqui Prodotti Farmaceutici, Gentilini, Il San Pietro Di Positano, InfoCert, Intercos Group, Loccioni, Ludovico Martelli, Marchesi Frescobaldi, Mutti, Nonino Distillatori, Original Marines, Recordati, Rhea, Terme Di Saturnia. Hanno supportato il libro: Challenge Network, eFM e Manpower Group, con Associazione Marchi Storici d'Italia, Elis, Italiacamp, Maire, Sace, Simest, Willis Tower Watson. Il libro è in edizione limitata in esclusiva per il Vertice e le riunioni ministeriali del G7, per le aziende partecipanti e per la community di Made in Italy.