Kashmir: 11 civili uccisi in attacchi notturni al confine con l'India

Il governo pakistano del Kashmir ha dichiarato che 11 civili sono rimasti uccisi in una serie di attacchi notturni da parte dell'India vicino al confine, fortemente militarizzato. "Ieri sera, intensi bombardamenti da parte indiana hanno avuto luogo in più di cinque diverse località lungo la Linea di Controllo. Di conseguenza, 11 persone, tra cui un bambino e quattro donne, hanno perso la vita e altre 56 sono rimaste ferite", ha dichiarato all'Afp il Ministro dell'Informazione del Kashmir amministrato dal Pakistan, Mazhar Saeed Shah. Più di 45 persone sono state uccise in Pakistan dallo scoppio dell'ultimo conflitto, mercoledì scorso.

Il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif ha dichiarato che il suo Paese ha "vendicato i morti innocenti" con una "risposta adeguata" all'India, impegnata nel suo peggior confronto militare con il vicino da decenni. "Con l'operazione 'Compact Building'", lanciata nella notte tra venerdì e sabato, secondo fonti di sicurezza pakistane, "il Pakistan ha preso di mira le installazioni militari indiane da cui erano stati lanciati attacchi contro di esso", ha affermato Sharif, citato dal suo ufficio, aggiungendo: "Oggi abbiamo dato all'India una risposta adeguata e vendicato le morti innocenti".