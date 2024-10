Lagarde, rischi per la crescita dai dati di fiducia negativi

"I rischi per la crescita restano orientati al ribasso. Una fiducia più bassa potrebbe impedire ai consumi e agli investimenti di riprendersi con la velocità attesa". Lo dice la presidente della Bce, Christine Lagarde, nella dichiarazione formale all'International Monetary and Financial Committee in occasione delle riunioni del Fondo monetario internazionale a Washington. Lagarde ha ribadito che "il processo di disinflazione è ben instradato" e "gran parte delle misure dell'inflazione di fondo si sono moderate gradualmente nei mesi recenti". Tuttavia "i rischi per l'inflazione interna (depurata dai prezzi all'importazione, ndr) restano elevati, in particolare a causa delle forti pressioni salariali".