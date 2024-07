La Germania taglia fuori Huawei e Zte dalla rete 5G

La coalizione di governo tedesca avrebbe concordato una proposta per eliminare i componenti di Huawei dalla rete mobile centrale 5G del Paese entro la fine del 2026 "per sicurezza nazionale". Le aziende, secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, avranno tempo fino alla fine del 2029 per rimuovere i componenti prodotti da Huawei e dalla sua rivale cinese Zte. Il portavoce del Ministero dell'Interno Maximilian Kall ha dichiarato che la revisione dei componenti critici delle reti mobili 5G "sta continuando e dovrebbe essere completata a breve".