La Commissione Ue accelera sul Patto migrazione: anticipa procedure di asilo e lista Paesi sicuri

La Commissione Ue accelera sulla migrazione e propone di "accelerare l'attuazione" di alcuni aspetti del Patto la cui entrata in vigore è prevista per giugno 2026. In particolare, l'esecutivo Ue propone di anticipare due elementi chiave del regolamento sulla procedura di asilo, con l'obiettivo di aiutare gli Stati membri "a trattare più rapidamente e in modo più efficiente le domande di asilo dei richiedenti che potrebbero essere infondate". Inoltre propone la lista di Paesi sicuri a livello comunitario e deroghe "a regioni o categorie di individui chiaramente identificabili".