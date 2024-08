La campagna di Trump, 'l'Ue si faccia gli affari suoi'

Le autorità europee "devono farsi gli affari loro. L'Unione Europa è nemica della libertà di parola e non ha nessuna autorità per dettare come facciamo campagna elettorale". Lo afferma un portavoce della campagna di Donald Trump dopo che il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, ha ricordato a Elon Musk, che a breve intervisterà l'ex presidente, l'obbligo per il social di rispettare le norme Ue contenute nel Digital Services Act relative alla moderazione e alla rimozione "tempestiva" di eventuali contenuti illeciti o fake news.