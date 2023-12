Kiev, non aderire sarebbe un errore catastrofico

L'Ucraina ha già approvato "tre delle quattro leggi" richieste dalla Commissione Europea per completare le richieste contenute nel suo rapporto sull'apertura dei negoziati di adesione, e l'ultima è stata depositata al Parlamento. "È una dimostrazione del nostro impegno: abbiamo fatto i compiti a casa e ora ci aspettiamo che l'UE rispetti i suoi impegni. In caso contrario, sarebbe devastante sia per l'Ucraina che per l'Unione Europea, poiché ciò manderebbe il messaggio che l'Unione non è in grado di prendere decisioni storiche", ha dichiarato il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba arrivando al Consiglio Affari Esteri dell'UE.