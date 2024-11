Khamenei, contro i nostri nemici una risposta devastante

Il leader iraniano Khamenei minaccia di reagire contro qualsiasi attacco contro l'Iran o i suoi gruppi alleati. "I nemici, siano essi il regime sionista o gli Stati Uniti d'America, riceveranno sicuramente una risposta schiacciante a ciò che stanno facendo all'Iran, alla nazione iraniana e al fronte della resistenza", ha detto Khamenei durante un raduno di studenti a Teheran, riferendosi all'alleanza di gruppi militanti sostenuti da Teheran che includono gli Houthi dello Yemen, gli Hezbollah e Hamas. La Guida suprema non ha precisato i tempi dell'attacco, né la sua portata. Teheran risponderà sicuramente ai recenti attacchi israeliani contro l'Iran, ha proseguito Khamenei, aggiungendo: "Oggi, la questione non è solo la vendetta, ma anche l'adozione di una misura logica, basata sulla religione, sulla moralità e sulle leggi internazionali contro l'aggressore, così come contro l'arroganza globale".