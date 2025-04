Giorgia Meloni in missione USA: sostegno all'Europa nella trattativa commerciale

Il 17 aprile in Usa ci sarà "Giorgia Meloni su invito americano e l'Italia potrà dare un contributo importante per spingere nella direzione di una trattativa e non di una guerra commerciale. La missione di Meloni porterà beneficio anche alla Ue". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, in collegamento da Osaka con la conferenza stampa di chiusura del Salone del Mobile di Milano. "Noi sosteniamo l'unità dell'Europa nella trattativa commerciale, tocca alla Commissione europea trattare con Trump - ha aggiunto - ma Giorgia Meloni potrà aiutare l'Europa spiegando perché siamo contrari a una guerra dei dazi". "L'obiettivo" sui dazi "è arrivare a zero e creare un grande mercato dell'Occidente, un mercato libero Usa ed Europa - ha spiegato ancora -. L'Unione europea conta anche sul sostegno che potrà dare Giorgia Meloni all'azione dell'Europa, non è che va a trattare per l'Italia cose particolari, non c'è l'intenzione" di fare venire meno "l'unità europea. Se mai Meloni può aiutare l'Europa".