Ita sospende i voli da e per Tel Aviv fino al 31 ottobre

"In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente, a seguito delle raccomandazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per la Sicurezza Aerea (Easa) e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, Ita Airways ha deciso di estendere la sospensione di tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 31 ottobre compreso": lo scrive la compagnia aerea sul suo sito. "La situazione - si legge ancora - è in continua evoluzione".