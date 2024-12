Isabella Rossellini candidata ai Critics Choice Awards

Isabella Rossellini è candidata come miglior attrice non protagonista dalla Critics Choice Association per il suo ruolo in Conclave di Edward Berger. Questa nomination fa doppietta con quella dei Golden Globe, annunciata lunedì, e rafforza le possibilità di una corsa all'Oscar per l'attrice italiana. Le altre attrici non protagoniste candidate sono Danielle Deadwyler per The Piano Lesson, Aunjanue Ellis-Taylor per Nickel Boys, Ariana Grande per Wicked, Zoe Saldana per Emilia Perez e Margaret Qualley per The Substance. La vincitrice verrà premiata durante la cerimonia del 12 gennaio a Los Angeles.