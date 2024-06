Istat, l'inflazione di giugno ferma a +0,8% su anno

Nel mese di giugno l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% su base annua, mentre l'indice Ipca, armonizzato secondo i parametri Ue, segna un +0,2% congiunturale e un +0,9% su anno. Lo comunica l'Istat nelle stime preliminari. L'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta stabile al +2,0%, mentre quella al netto dei soli beni energetici decelera lievemente (da +2,0% a +1,9%). L'inflazione acquisita per il 2024 è pari a +0,8% per l'indice generale e a +1,9% per la componente di fondo.