Albero cade nel Milanese per il maltempo, una morta e due feriti

Una donna di 63 anni, di San Vittore Olona, è morta in seguito alla caduta di un grosso albero abbattuto dall'ondata di maltempo che questo pomeriggio ha investito la zona dell'Alto Milanese. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 di oggi a Robecchetto, piccolo comune agricolo nel milanese, in località Cascina Induno, in una zona boschiva e difficile da raggiungere per i soccorsi. La caduta dell'albero ha coinvolto altre due persone, una donna di 68 anni e un uomo di 70, trasportati in ospedale in codice giallo.

Secondo quanto accertato sinora i tre stavano rientrando da una passeggiata lungo l'Alzaia del Naviglio quando l'albero, probabilmente in conseguenza del temporale, si è abbattuto travolgendoli.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Legnano (Milano). Sono state inviate due ambulanze e due automediche e da Como si è alzato in volo anche l'elisoccorso. Inutili i tentativi di salvare la 63enne, il decesso della donna è stato constato in posto.