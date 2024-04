Iraq, nessun drone o aereo in volo durante esplosione a base

Le forze di sicurezza irachene hanno affermato oggi che al momento dell'esplosione nella base militare di Calso non c'erano droni o aerei in volo. Non sono stati visti droni o aerei da combattimento in aria al momento della "esplosione" notturna che ha scosso una base militare nell'Iraq centrale, hanno affermato oggi in un comunicato le forze di sicurezza. Citando "un rapporto del comando della difesa aerea" e l'ispezione dei radar, le forze di sicurezza hanno assicurato che "non c'erano droni o aerei da combattimento nello spazio aereo del governatorato di Babil prima o durante l'esplosione" che ha provocato un morto e 8 feriti tra le forze di stanza nella base.