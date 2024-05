Lollobrigida, bando promozione export vino stanzia 22 milioni

Con largo anticipo rispetto agli anni precedenti è stato presentato oggi alle associazioni di settore il nuovo avviso Ocm vino "Promozione sui mercati dei paesi terzi". Il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, mette a disposizione degli operatori 22 milioni di euro a cui vanno aggiunti 71 milioni di euro per bandi regionali e multiregionali per un investimento complessivo che supera i 90 milioni di euro. "L'avevamo detto e l'abbiamo fatto anche prima del previsto. All'inizio ci siamo trovati davanti a meccanismi farraginosi che occorreva sistemare, ma adesso abbiamo ben chiaro come procedere e ci stiamo muovendo per una più grande valorizzazione dell'export del vino", ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in seguito alla riunione che si è svolta oggi al Masaf in occasione della presentazione del nuovo Avviso 'Promozione sui mercati dei paesi terzi dell'Ocm vino'. "Sin da subito per il Governo Meloni investire nelle imprese - ha sottolineato il ministro - è stata una priorità e lo dimostrano le diverse attività di sostegno e iniziative per la promozione che abbiamo messo in campo. Con questo nuovo avviso sulla Promozione sui mercati dei paesi terzi dell'Ocm vino' abbiamo cercato il modo migliore per valorizzare l'export e, anche per questo, coinvolto tutti gli operatori e il sistema delle fiere. Consideriamo il vino come una delle risorse principali per l'indotto economico della Nazione. Ma non solo, è considerato un'eccellenza italiana, apprezzato e ricercato in tutto il mondo, nonché simbolo della nostra cultura e tradizione". La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per il 3 luglio 2024. Le iniziative verranno attuate dal 16 ottobre 2024 al 15 ottobre 2025.