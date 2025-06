Iran, Khamenei: "Resisteremo a qualsiasi guerra o pace imposta"

L'Iran si opporrà fermamente a qualsiasi guerra o pace imposta e non si arrenderà. Lo ha detto la Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, in un discorso in tv.

"La nazione iraniana resisterà fermamente a una guerra imposta, così come resisterà fermamente a una pace imposta. Questa nazione non si arrenderà a nessuno di fronte a un'imposizione", ha affermato come riporta l'agenzia Isna.

"Gli americani dovrebbero sapere che la nazione iraniana non si arrenderà - ha aggiuto la Guida suprema - e che qualsiasi intervento militare da parte loro causerà senza dubbio danni irreparabili".