Inter, Inzaghi: "Siamo in corsa per lo scudetto con Napoli e Atalanta"

Una vittoria rotonda e importante, con la volata scudetto che prosegue a ridosso del Napoli capolista con una gara da recuperare. Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, inquadra così il momento dei suoi: "Ci siamo, assieme ad Atalanta e Napoli, squadre che stanno facendo un grandissimo cammino - commenta il tecnico nerazzurro nel post partita. Sta venendo fuori un campionato aperto. Negli altri campionati le prime tre hanno punti diversi: di conseguenza, tanto di cappello a Napoli, Inter e Atalanta per il percorso fatto".

Un pensiero particolare Frattesi, al centro di voci di calciomercato, che ha risposto con una prestazione da applausi: "Ho sempre fatto affidamento su di lui, è amato dai compagni e dai tifosi - dichiara Inzaghi - E' stato uno dei segreti della scorsa stagione, con gli altri compagni che subentrando dalla panchina non hanno sbagliato un colpo. Stasera ha dato grande disponibilità, ed è stato uno dei migliori in campo".

Qualche preoccupazione per la botta subita da Barella, ma il tecnico rassicura: "Adesso sembra in buone condizioni - precisa - e non esiste alcun allarme. Ha subito una bella botta ma non sembra che ci siano problemi".

Infine un pensiero sugli avversari: "Quando prendi le reti esiste sempre qualcosa da rivedere in chi lo subisce. Ma ho visto un Lecce in salute, ci è venuto a prendere con coraggio: ha trovato, però, un Inter che voleva la vittoria".