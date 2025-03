Intelligenza artificiale: una soluzione per la scarcerazione dei detenuti

Secondo i nostri dati circa 19mila detenuti (tenendo conto del tipo di reato) hanno pene residue fino a tre anni e sulla base nella normativa potrebbero uscire dal carcere optando per misure alternative. La maggior parte delle volte però la burocrazia crea ostacoli: per la semplificazione e la sburocratizzazione degli uffici dell'esecuzione penale, in carico ai tribunali di sorveglianza e agi ufficio di esecuzione penale esterna, una soluzione potrebbe essere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella fase ricognitiva sulle istanze per le istruttorie finalizzate alle misure alternative e alla scarcerazione.

Così Irma Conti, del collegio del Garante nazionale dei detenuti.