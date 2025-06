Incidente aereo in India: Re Carlo III e Regina Camilla esprimono shock e cordoglio

Re Carlo III e la regina Camilla si dicono "disperatamente scioccati" di fronte all'incidente aereo avvenuto oggi in India nel quale hanno perso la vita 230 passeggeri (53 dei quali cittadini britannici) e 12 membri dell'equipaggio che erano a bordo del Boeing 787 Dreamliner dell'Air India diretto a Londra precipitato su un'area residenziale a pochi secondi dal decollo dalla città indiana di Ahmedabad: incidente ripreso anche da un video amatoriale - che mostra il velivolo non riuscire a prendere quota e poi esplodere fra gli edifici in una palla di fuoco - nel quale risultano aver perso la vita pure alcune persone a terra.

Lo si legge in un messaggio dai toni raramente così emotivi diffuso da Buckingham Palace. "Le nostre speciali preghiere e la nostra più profonda solidarietà sono per le famiglie e gli amici di tutti coloro, di varia nazionalità, che sono stati coinvolti in questo tragico incidente", scrivono i sovrani. Non senza rivolgere "un tributo particolare agli sforzi eroici dei servizi di emergenza" indiani, prodigatisi nei soccorsi e nel dare "aiuto e sostegno nel più straziante e traumatico dei momenti".