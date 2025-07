Leone fugge da un parco in Turchia e aggredisce un agricoltore

Un leone fuggito da un parco divertimenti vicino alla località turistica turca di Antalya è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dopo aver aggredito un uomo, secondo quanto riportato dal governatore e dai media locali. L'uomo ha riportato ferite non gravi ed è stato comunque trasportato in ospedale.

Il leone è fuggito dal suo recinto nella riserva Land of Lions a Manavgat, circa 60 chilometri a ovest di Antalya, nelle prime ore del mattino. Secondo il quotidiano BirGun, il leone ha poi attaccato un agricoltore che dormiva in un campo di pistacchi con la moglie.

L'uomo ha lottato con il leone prima che questo scappasse. "Eravamo sotto le coperte per proteggerci dalle zanzare e quando è risuonato il richiamo alla preghiera, ho cercato di alzarmi, ma non ci sono riuscito", ha dichiarato l'uomo al giornale. "Improvvisamente ho sentito qualcosa toccarmi il piede sinistro e quando finalmente sono riuscito ad alzarmi, ho visto che era qualcosa di enorme: ho pensato fosse un cane".

"Abbiamo chiamato aiuto, ma non c'era nessuno in giro. Mentre il leone mi mordeva il polpaccio e il collo, l'ho afferrato per il collo e ho iniziato a stringere, e lui si è tirato indietro."

Il governatore di Antalya ha dichiarato in un comunicato che il leone è stato rintracciato e ucciso a colpi d'arma da fuoco. "Non è stato possibile catturare vivo il leone fuggito perché rappresentava un pericolo per le persone e l'ambiente, quindi è stato ucciso", ha aggiunto, indicando che è stata aperta un'indagine sull'incidente.