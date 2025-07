Brics, a Gaza raggiungere un cessate il fuoco immediato

"Esortiamo le parti a impegnarsi in buona fede in ulteriori negoziati per raggiungere un cessate il fuoco immediato, permanente e incondizionato, il pieno ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza e da tutte le altre parti dei Territori Palestinesi occupati". E' un passaggio della dichiarazione finale del vertice del Brics, a Rio de Janeiro.

Nello stesso paragrafo si chiede "il rilascio di tutti gli ostaggi e dei detenuti in violazione del diritto internazionale, e l'accesso sostenuto e senza ostacoli e la consegna di aiuti umanitari".