Incassi cinema, secondo weekend in testa per Il robot selvaggio

Secondo weekend consecutivo in testa alla classifica Cinetel per Il robot selvaggio, che raccoglie quasi 1 milione 615mila euro con una media di 3.081 euro su 524 schermi per un totale di 3 milioni 577mila. Seconda posizione per Smile 2, sequel dell'horror di successo del 2022, che parte con 1 milione 184mila euro e la media di 3.921 euro in 302 cinema, la più alta della classifica. Esordisce terzo Megalopolis, il kolossal di Francis Ford Coppola presentato al Festival di Cannes e in anteprima speciale agli studios di Cinecittà: l'incasso del weekend è di quasi 608mila euro (718mila in 5 giorni) e una media di 1.737 su 350 sale. Al quarto posto in calo del 32% scende Iddu - L'Ultimo Padrino con Toni Servillo ed Elio Germano che raccoglie 572mila euro (con una media di 1.166 su 491 schermi) per un complessivo di 1 milione 651mila in 15 giorni. In quinta posizione con un calo del 57% (era secondo) c'è Joker: Folie à Deux, il sequel del pluripremiato e amato film con Joaquin Phoenix che vede anche la partecipazione di Lady Gaga ed è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia che mette via quasi 507mila euro per un compessivo di 7 milioni 464mila in 21 giorni. La media è di 1.022 euro in 496 cinema. Scende dal quarto posto al sesto posto (-37%) Vermiglio, il film di Maura Delpero che rappresenterà l'Italia agli Oscar, incassando altri 219mila euro e superando i 2 milioni totali in 5 settimane. La media è di 925 euro in 237 sale. Al settimo e all'ottavo posto le altre due nuove uscite: la commedia L'amore e altre seghe mentali di Giampaolo Morelli (quasi 195mila l'incasso e 789 euro su 247 schermi) e The Apprentice sul giovane Donald Trump (quasi 163mila il guadagno e 668 euro su 244 cinema). Scende nono Cattivissimo me 4 (153mila nel fine settimana e 17 milioni 549mila in 9 settimane) e risale decimo All We Imagine As Light - Amore a Mumbai (quasi 85mila nel weekend con una media di 1.349 su 63 sale e 161mila in due settimane di programmazione). Nel complesso l'incasso è stato di 6.013.579 euro con 816.603 presenze con un aumento del 20% rispetto allo scorso fine settimana ma in discesa del 14.17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.