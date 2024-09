Incassi, Cattivissimo me 4 resta al top e supera i 10 milioni

Resta in vetta al box office Cinetel Cattivissimo me 4, nuovo episodio della saga animata di Chris Renaud e Patrick Delage con nella versione italiana le voci di Max Giusti, Arisa, Stefano Accorsi e Sofia Vergara, che nel weekend ha incassato 2.395.920 euro per un totale in due settimane di 10.566.468 euro. Conserva il secondo posto It Ends With Us - Siamo noi a dire basta diretto da Justin Baldoni, dall'omonimo romanzo di Colleen Hoover con 571.081 euro (complessivamente 2.201.329 euro in due settimane). Scala la classifica Il corvo di Rupert Sanders che si piazza al terzo posto, guadagnando in cinque giorni 288.236 euro che arrivano in totale a 377.635 euro. Si consolida al quarto posto Deadpool & Wolverine che incassa 258.653 euro nel weekend per un complessivo in sei settimane di 17.349.960 euro, seguito da Alien: Romulus che scende dal terzo al quinto posto con 206.958 euro nel fine settimana per un totale in tre settimane di 2.544.174 euro. New entry al sesto posto dove si piazza Finché notte non ci separi, il film di Riccardo Antonaroli che fa riflettere sul matrimonio e i suoi compromessi che guadagna in quattro giorni un totale di 196.182 euro. Super balzo al settimo per l'horror per teenager Maxxxine di Ti West con Elizabeth Debicki Maxxxine che si porta a casa in cinque giorni 116.706 euro (totale 198.496 euro) e sale all'ottavo L'innocenza di Hirokazu Koreeda, già in concorso al 76/o Festival di Cannes, che raccoglie 85.994 euro (277.453 euro in due settimane). Scendono al nono posto La vita accanto di Marco Tullio Giordana che nel week end incassa 84.094 euro, arrivando a 329.206 euro in due settimane, e al decimo il sequel di Inside Out che chiude la top ten con 77.663 euro che lo portano in 11 settimane a ben 46.106.130 euro. Nel complesso l'incasso del week end dal 29 agosto all'1 settembre è di 4.729.081 euro, con un calo del 27% rispetto allo scorso fine settimana.