Incassi box office, sbanca Inside Out 2 con 17 milioni

Inside Out 2 ha conquistato il pubblico italiano con un incasso di quasi 17 milioni di euro (16.774.526) e più di 2 milioni 200mila spettatori in soli cinque giorni di programmazione, oltre ad alcune anteprime di martedì 18 giugno. Il nuovo film Disney e Pixar in Italia, che lascia il vuoto dietro di sé, ha registrato la migliore apertura di sempre per un film d'animazione, la migliore apertura di giugno di tutti i tempi e si è posizionato al primo posto tra i titoli del 2024. Scivola al secondo posto, con un segno meno del 44% rispetto a sette giorni fa, l'action movie con protagonisti per la quarta volta Will Smith e e Martin Lawrence Bad Boys - Ride or Die che nel weekend incassa 474.386 mila euro e porta il totale a oltre un milione e mezzo (1.583.388) in due settimane. Debutta in sala. con 303mila euro d'incasso, anche The Bikeriders di Jeff Nichols, che porta sullo schermo la crescita e la deriva di una banda di motociclisti in uno spaccato dell'America "trumpiana". Perde una posizione ed è quarta la comicità dei Me contro Te, che alla quarta settimana di programmazione guadagna 110mila euro e porta il totale a 2 milioni 464mila euro. Quinta piazza, in discesa, per Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos di nuovo assieme a Emma Stone, che realizza altri 89mila euro (-65%) e supera il milione di euro in tre settimane. Entra direttamente al sesto posto, con 88mila euro, Fuga in Normandia con Michael Caine e Glenda Jackson. Sessantasei mila euro sono quelli che porta a casa il film-concerto Ghost: Rite here, rite now. The Watchers - Loro ti guardano, di Ishana Night Shyamalan, autore del Sesto Senso, con Dakota Fanning, finisce ottavo con 64mila euro nel fine settimana e un totale di 636mila euro in tre settimane. Chiudono la top ten L'arte della gioia - Parte 2 con 44mila euro (191.761 in quindici giorni) e Gli amici immaginari con 29mila euro che porta l'incasso totale di sei settimane a oltre 2 milioni. Grazie a Inside Out 2, l'incasso del fine settimana, registrato da Cinetel, vola a 14 milioni 340mila euro con una variazione del +477% rispetto a sette giorni fa.