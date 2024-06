Incassi, Bad Boys in vetta seguiti da Lanthimos e Me contro Te

La strampalata ma efficacissima coppia di poliziotti di Miami, Will Smith e Martin Lawrence, ritorna per la quarta volta con Bad Boys: Ride or Die e, guadagnando quasi 839mila euro con una media di 2.273 in 369 cinema, balza in vetta alla classifica del week end del box office italiano. Sempre basso l'incasso complessivo: 2.462.955 euro con un lieve aumento dell'8% sulla scorsa settimana, che aveva segnato il record negativo del 2024, e ancora un -35% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Al secondo posto Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos di nuovo assieme a Emma Stone. Il regista di Povere Creature dopo il Leone d'oro e quattro premi Oscar col film precedente, con la nuova opera già premiata a Cannes realizza altri 256mila euro (-34%) con una media di 551 euro su 465 sale sfiorando il milione in quindici giorni di programmazione. Scivola in terza piazza dopo due settimane di fila in vetta la comicità dei Me contro Te: in calo del 51% e con la media di 581 su 440 cinema, ne guadagnano quasi 256mila per un risultato complessivo di 2 milioni 276mila. Slitta in quarta posizione The Watchers - Loro ti guardano, di Ishana Night Shyamalan, autore del Sesto Senso, con Dakota Fanning sprofondata in un incubo nella foresta irlandese. L'incasso è di 142mila euro per un totale di 532mila in due settimane. Stabile al quinto posto If - Gli amici immaginari, scritto e diretto da John Krasinski, con Ryan Reynolds e Cailey Fleming che ha messo in cascina 106mila euro per un totale di 1 milione 987mila in 5 settimane. Tra i debutti al sesto posto L'Arte della Gioia - parte 2 con 103mila euro e una media di 384 in 268 cinema, al settimo The Animal Kingdom con 99mila euro e una media di 312 in 317 sale. da segnalare l'ottava posizione di un'altra serie televisiva The Chosen - Ep. 1-2 che realizza 69mila euro ma con una media di 1.780 (la seconda migliore della top ten) su 39 schermi. Chiudono la top ten Furiosa - A Mad Max Saga con altri 57mila euro (in totale 1 milione 704mila in un mese) e L'Esorcismo, ultimo atto con Russell Crowe nei panni di un attore in declino scritturato finalmente per il ruolo dell'esorcista in un film horror: l'incasso ha toccato 57mila euro per un complessivo di 728mila in 3 settimane.