Attacco di droni ucraini su Mosca: chiusi gli aeroporti, 19 droni distrutti

I media russi hanno riferito che l'Ucraina ha lanciato un attacco di droni notturno contro Mosca per la seconda notte consecutiva. Tutti e quattro i principali aeroporti della capitale sono stati chiusi per diverse ore per garantire la sicurezza, ma sono stati successivamente riaperti, ha dichiarato su Telegram l'autorità di controllo dell'aviazione russa Rosaviatsia citata da Interfax.

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha dichiarato sui social media che almeno 19 droni ucraini sono stati distrutti prima di raggiungere la città "da diverse direzioni". Ha aggiunto che alcuni detriti sono atterrati su una delle principali autostrade che portano alla città, ma che non ci sono state vittime.

Nessun commento è giunto da parte ucraina. Le forze russe dicono di aver respinto altri attacchi ucraini in diverse regioni russe la scorsa notte, abbattendo in tutto 105 droni, secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa in un comunicato.

La maggior parte dei droni, 32, è stata abbattuta nella regione di Bryansk e 22 nella regione di Voronezh. È stato respinto anche un attacco nell'area di Mosca, con la distruzione di 19 droni. "Dieci droni sono stati abbattuti nella regione di Penza, dieci nella regione di Kaluga, sei nella regione di Belgorod, due nella regione di Lipetsk e due nella regione di Samara", ha dichiarato il ministero. Tre droni sono stati abbattuti rispettivamente nelle regioni di Vladimir, Kursk e Rostov.