Il Papa al G7, dieci incontri bilaterali

Papa Francesco al G7 avrà dieci incontri bilaterali. Tra questi quello con il presidente Usa Joe Biden, l'ucraino Volodymyr Zelensky, il francese Emmanuel Macron, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Al suo arrivo il Papa sarà accolto dalla premier italiana Giorgia Meloni. Il Papa arriverà a Borgo Egnazia alle 12.30 e ripartirà alle 19.45. Il Vaticano ha dunque reso noto il programma della partecipazione del Papa, domani, al G7 di Borgo Egnazia. Papa Francesco partirà alle 11 dall'eliporto del Vaticano per arrivare alle 12.30 nel campo sportivo di Borgo Egnazia. Il Pontefice sarà quindi accolto dalla premier Giorgia Meloni. Quindi il trasferimento in golf car alla residenza riservata, dove sono previsti colloqui bilaterali con: Kristalina Georgieva, Direttore Generale dell'International Monetary Fund; Volodymyr Zelenskyy, Presidente dell'Ucraina; Emmanuel Macron, Presidente francese; Justin Trudeau, primo ministro del Canada. Alle 14.05 Meloni accoglierà ufficialmente il Papa nella corte di Borgo Egnazia (foto ufficiale). Alle 14.15 nella Sala Arena il Papa partecipa alla Sessione comune, e pronuncia il suo discorso, al quale seguono gli altri interventi. Alle 17.30 la foto ufficiale di tutti i partecipanti. A seguire gli altri incontri bilaterali del Papa: William Samoei Ruto, Presidente del Kenya; Narendra Modi, Primo Ministro dell'India; Joseph Biden, Presidente degli Stati Uniti d'America; Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente del Brasile; Recep Tayyip Erdoğan, Presidente della Repubblica di Turchia; Abdelmadjid Tebboune, Presidente della Repubblica di Algeria. Alle 19.45 è previsto il decollo dell'elicottero con il Papa dal campo sportivo di Borgo Egnazia. L'atterraggio all'eliporto vaticano è previsto per le ore 21.15.