Il generale Vannacci è stato sollevato dal comando

Il generale Roberto Vannacci, al centro di polemiche per quanto scritto in un libro, è stato sollevato dal comando e rimosso da capo dell'istituto geografico militare di Firenze. Lo ha deciso lo Stato maggiore dell'Esercito, la forza armata a cui appartiene l'ufficiale paracadutista che in passato ha rivestito diversi incarichi nelle forze speciali e ha partecipato a decine di missioni all'estero. In base a quanto si apprende Vannacci è stato messo a disposizione del comando delle forze operative terresti, rimanendo nella sede del capoluogo toscano.