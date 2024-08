Hezbollah, via a rappresaglia per l'omicidio di Fuad Shukr

Hezbollah afferma di aver avviato un attacco su Israele in risposta all'uccisione del comandante militare del gruppo terroristico, Fuad Shukr a Beirut. In una dichiarazione, la milizia sciita ha detto di aver lanciato 320 tra razzi e droni esplosivi contro Israele, prendendo di mira siti militari. In Israele è stato dichiarato lo stato di emergenza per 48 ore e l'aeroporto di Tel Aviv è stato chiuso. L'Idf ha effettuato raid su centinaia di obiettivi in territorio libanese.