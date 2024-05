"I combattimenti a Gaza continueranno per altri 7 mesi". Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale di Israele Tzachi Hanegbi. In una intervista a Canale 2 - ripresa dai media - Hanegbi ha anche aggiunto che "l'Idf controlla al momento il 75% del 'Corridoio Filadelfia'". Il Corridoio è una striscia di terra che corre a Gaza lungo il confine tra Israele e l'Egitto.