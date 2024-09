Gruppi filo-Iran iracheni, 'lanciati droni su Israele'

Con un comunicato, gruppi armati filo-iraniani in Iraq hanno rivendicato un lancio di droni su Israele. L'esercito israeliano ha affermato di aver intercettato "molteplici obiettivi aerei sospetti" provenienti dall'Iraq durante la notte. "I combattenti della Resistenza islamica dell'Iraq hanno preso di mira domenica mattina una posizione strategica nei territori occupati usando droni", ha affermato la coalizione irachena in una dichiarazione su Telegram, riferendosi a Israele e aggiungendo che è stato effettuato "a sostegno del nostro popolo a Gaza". L'attacco non ha causato feriti, secondo l'esercito israeliano. La Resistenza islamica dell'Iraq, una libera alleanza di gruppi sostenuti dall'Iran, ha rivendicato diversi attacchi con droni contro Israele negli ultimi mesi, che sono stati tutti intercettati secondo l'esercito dello Stato ebraico.