Giuseppe Conte accusa la premier di bugie e attacchi alla magistratura

"Noi a Palazzo Chigi abbiamo una donna premier bugiarda seriale, una cartomante che mischia le carte". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte in una diretta social. "I comuni cittadini qui se la passano malissimo", "obiettivo è distrarci e accreditarsi come vittima di un complotto internazionale. Ora smontiamo uno ad uno tutti questi passaggi bugiardi", a partire dal "video solenne in cui ci ha detto di aver ricevuto un avviso di garanzia. E' falso, è un avviso dovuto per legge a sua tutela", ha aggiunto Conte, parlando poi di "un attacco simultaneo nei confronti della magistratura" che è "la migliore tutela per noi cittadini".

"Sapete quante volte sono stato denunciato nel periodo Covid" mentre "lavoravo giorno e notte per proteggere il Paese?". "Ho mai fatto video" contro "la magistratura? Mai. Lei vuole alludere che si parla di denunce politiche. Io fui attaccato da FdI" mettendo "vigliaccamente in mezzo la mia compagna", ha ricordato Conte.

"Altra fake news è l'attacco di una toga rossa, io non conosco personalmente Lo Voi, ma leggiamo dai giornali che è nella corrente più a destra della magistratura, che nel 2010 fu nominato dal governo Berlusconi, in cui Meloni era ministra, a Eurojust", ha continuato. Il leader del M5s ha poi parlato anche dell'avvocato Li Gotti, "cresciuto nell'Msi, negli anni novanta stava nello stesso partito di Meloni, An!". "Il governo - ha concluso - si è assunto la responsabilità politica di non dar seguito al mandato della corte internazionale, di schiaffeggiare la legalità internazionale, di proteggere un criminale sospettato di aver compiuto crimini di guerra contro l'umanità, addirittura stupri di bimbi di 5 anni. Meloni tu che sei madre e donna come hai potuto renderti complice, compiere questo atto politico gravissimo?".