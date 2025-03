Giorgetti: La Lega deve continuare a sfidare il politically correct

"La Lega è una specie di mosca o zanzara fastidiosa, storicamente mai allineata al politically correct, ha sempre fatto valutazioni e proposte che, ahimè, molto spesso anticipavano le situazioni che si sono verificate. E deve continuare a farlo". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con un convegno economico della Lega, in corso a Montecitorio. Giorgetti ha quindi ribadito la necessità di dire a volte "cose non scontate o provocatorie ma che creano dibattito".