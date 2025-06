Capolavoro del Canaletto all'asta: 'Il Ritorno del Bucintoro' stimato oltre 20 milioni di sterline

È 'Il Ritorno del Bucintoro nel Giorno dell'Ascensione', capolavoro del Canaletto datato 1732 celebre per la veduta dal mare della Venezia dei dogi, l'opera destinata a dominare la scena della prossima edizione dell'asta degli Old Masters, in calendario da Christie's, a Londra, il primo luglio. Il dipinto, mostrato oggi in anteprima ad alcuni giornalisti con tutta la forza della sua suggestione lagunare, dovrebbe essere battuto secondo le stime oltre quota 20 milioni di sterline (circa 24-25 milioni di euro).

Si tratta della terza volta in assoluto che il quadro in questione viene messo in vendita in 300 anni di storia, sottolineano all'ANSA i responsabili della casa d'aste: dopo gli unici precedenti noti del 1751 e del 1993. Il suo stato di conservazione e il suo fascino appaiono intatti, nella saletta che Christie's gli ha dedicato per lasciarlo in esposizione - accessibile dai prossimi giorni alle visite - prima dell'asta.

Sottratta agli occhi degli studiosi e degli appassionati per gran parte della sua esistenza, questa versione ha una lunga storia legata alla Gran Bretagna. Solo di recente si è scoperto che arrivò a Londra già pochi anni dopo essere stata completata dal Maestro veneziano e che nel 1736 comparve al numero 10 di Downing Street, affisso - a mo' di simbolo di quel modello di sfarzo associato alle cerimonie della Serenissima - assieme ad altre opere della collezione privata appartenuta a Sir Robert Walpole (1676-1745), primo ministro d'allora di Sua Maestà.

Esempio del prodigioso talento e dall'inconfondibile tecnica paesaggistica del Canaletto, il dipinto è destinato inevitabilmente ad attirare l'attenzione di musei e facoltosi collezionisti anche oggi, secondo le attese.

Fra gli altri lotti di richiamo dell'asta 2025 degli Old Masters, spiccano poi il Ritratto di un Nobile di Tiziano (valutato fra 3 e 5 milioni di sterline); nonché opere di Jan van Huysum, di Pieter Brueghel il Giovane, di Gerit Dou, di George Stubbs, di Jacob Jordaens e di Willem Key, i cui prezzi base oscillano fra 1,8 milioni e mezzo milione di sterline.