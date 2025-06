Piazza Affari chiude la settimana in rialzo, Ftse Mib ai massimi

Piazza Affari chiude la settimana di scambi brillando, è la migliore in Europa e l'indice Ftse Mib (+0,55% a 40.601 punti) è di nuovo sui massimi, vicinissimo al record (40.656 del 16 maggio scorso). Lo spread tra Btp e Bund si è stretto a 92,8 punti (il più basso che il mercato ricordi è di 90,6 punti segnato nel febbraio 2021), con il rendimento annuo italiano al 3,49% e quello tedesco al 2,57 per cento. Gli indici in Europa sono saliti, anche se con cautela, grazie ai dati sull'occupazione negli Stati Uniti che hanno attenuato le preoccupazioni per la crescita economica, spingendo lo Stoxx 600 Europo in rialzo dello 0,3%, a un massimo di oltre due settimane. Londra ha guadagnato lo 0,3%, Parigi lo 0,19%, Francoforte si è fermata poco sotto la parità (-0,08%).

Sul listino milanese in luce Recordati (+3,78% a 54,95 euro), spinta da Jp Morgan che ne ha alzato il prezzo obiettivo a 67 euro per azione, prevedendo una crescita "forte e sostenibile". Sul podio delle big ci sono anche Unipol (+1,7%) e Intesa Sanpaolo (+1,46%). In rialzo Unicredit (+0,67%). Le prese di profitto hanno invece frenato Leonardo (-3,09%) in linea al resto del comparto della difesa in Europa. Hanno contenuto il calo a fine seduta Amplifon (-0,67%), e Stm (-0,54%).