Serie A: prima giornata, il Napoli in casa del Sassuolo

Il Napoli campione d'Italia giocherà la prima giornata del prossimo campionato di Serie A in casa del Sassuolo . Lo ha stabilito il sorteggio del calendario 2025/26 al Teatro regio di Parma secondo con la prima giornata al via il 23 agosto. L'Inter comincerà in casa col Torino, mentre la Juventus affronterà il Parma. Per il resto MIlan-Cremonese, Roma-Bologna, Como-Lazio, Cagliari-Fiorentina, Genoa.Lecce, Udinese-Verona e Atalnata-Pisa