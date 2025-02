La banca dati delle forze dell'ordine ha confermato che il 27enne arrestato per omicidio stradale a Brescia, per l'incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica in galleria a Marone, non aveva mai conseguito la patente. L'uomo, un milanese, è in carcere perché, sotto effetto di cocaina, ieri pomeriggio con un sorpasso azzardato ha provocato l'incidente in cui è morto un 39enne padre di tre figli.