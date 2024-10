Frammenti di missili dall'Iran sulla Giordania, tre feriti lievi

Frammenti di missili iraniani sono caduti sulla Giordania, ferendo lievemente tre persone. Lo rende noto il governo di Amman. Sono stati segnalati anche danni e le autorità stanno conducendo una valutazione della situazione, afferma il portavoce governativo Mohammad Momani citato dall'Agenzia di stampa giordana (Petra). Momani ha sottolineato che la responsabilità principale di Amman è quella di proteggere il proprio paese e i suoi cittadini e che la Giordania "non sarà un campo di battaglia" per nessuna delle parti in conflitto in Medio Oriente. Amman ieri sera aveva reso noto di aver intercettato missili e droni lanciati dall'Iran verso Israele, confinante con la Giordania.