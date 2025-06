Fonti Nato, 'verso l'accordo sui tempi per il 5%, sarà il 2035'

Non si è ancora chiusa del tutto la partita alla Nato sull'aumento dei target di spesa al 5% complessivo perché Madrid, in particolare, non è ancora in grado di siglare l'accordo. Lo fanno sapere diverse fonti diplomatiche alleate. Allo stesso tempo, però, sarebbe passata la linea di Italia e Gran Bretagna sui tempi, con un orizzonte decennale per arrivare all'obiettivo (dunque il 2035) e senza obblighi annuali, assicurando flessibilità agli alleati.