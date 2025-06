Fonti, l'Iran chiede pausa dei colloqui per consultazioni

Da una trentina di minuti i colloqui di Ginevra fra europei e Iran sono sospesi. Da quanto si apprende, la delegazione iraniana ha chiesto un'interruzione per consultazioni interne, un'iniziativa che sembra suggerire che la proposta sul tavolo, avanzata da Francia-Gb-Germania, sia significativa. Fonti del Quai d'Orsay confermano che i colloqui sono interrotti per una "pausa tecnica" e che ogni delegazione è rientrata in una sala di lavoro separata.