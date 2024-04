Ferito grave un bimbo di 10 anni nel sud di Israele

Il servizio di ambulanze di Magen David Adom afferma che i suoi medici stanno curando un bambino di 10 anni nel sud di Israele che è stato ferito da schegge in seguito all'intercettazione di un drone iraniano sull'area. Lo riferisce il Times of Israel. Il bambino, originario di una città beduina vicino a Arad, sarebbe in gravi condizioni ed è stato portato all'ospedale Soroka di Beersheba. Non ci sono altre segnalazioni di feriti a seguito dell'attacco iraniano.