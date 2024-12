Federmeccanica, nel terzo trimestre produzione -3,9% annuo

Nel terzo trimestre, la produzione metalmeccanica-meccatronica si è contratta dell'1,6% rispetto al secondo trimestre e si è ridotta del 3,9% su base annuale. Un calo più marcato di quello rilevato per la produzione di tutta l'industria che, invece, è diminuita dello 0,6% sul trimestre precedente e dell'1,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. Lo indica la 172esima edizione dell'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'industria metalmeccanica-meccatronica italiana, sottolineando che nei primi nove mesi dell'anno a condizionare l'attività produttiva metalmeccanica è stata, in particolar modo, la caduta della produzione di Autoveicoli e rimorchi con volumi trimestrali in significativa contrazione soprattutto nella prima metà dell'anno.