Export alcolico: Italia seconda in UE, ma Francia domina il mercato

L'anno scorso il Belpaese ha esportato alcol nel mondo per circa 6 miliardi di euro, 4,9 dei quali di solo vino. Destinazione soprattutto Usa e Gb. E' quanto risulta delle ultime rilevazioni dell'Eurostat che ancora non tengono conto del potenziale effetto dei dazi Usa, se dovessero scattare, che inciderebbero non poco sui prezzi e dunque sui volumi dell'export.

Ma intanto non è la Penisola al top della classifica dell'export alcolico che invece è saldamente occupata dai cugini d'Oltralpe che si aggiudicano quasi la metà dell'export: la Francia è stata di gran lunga il principale esportatore dell'Ue di bevande alcoliche verso Paesi al di fuori dell'Ue nel 2024, - dice l'istituto di statistica europeo - per un totale di 12,1 miliardi di euro, pari al 41% del totale. Ha esportato principalmente vino (66,7% o 8,1 miliardi di euro) e alcolici e liquori (31,8% o 3,8 miliardi di euro).

L'Italia è seconda in classifica con 6 miliardi di euro (20% delle esportazioni totali dell'Ue verso paesi extra Ue), la maggior parte dei quali (81,1% o 4,9 miliardi di euro) era legata all'esportazione di vino.